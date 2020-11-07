Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, PEROTTİ, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA
KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERIM, GUILHERME, OĞUZ KAĞAN, JEVTOVIC, SHENGELIA, MIYA, ALPER, KRAVETS
Maçın hakemi kim?
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek.