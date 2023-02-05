  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Toyota'dan flaş Türkiye kararı! Resmen çıkarıldı

Türkiye'de petrol üretimi! Bakan Soylu: Kapatılan petrol kuyularını tek tek açıyoruz! Piyasaları sarsacak adım

Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek

Dünya’nın ikizi bulundu: Ortalığı ayağa kaldıracak, çığır açan müthiş keşif haberi! Yaşam için her kritere uyuyor

İslam şehidi İskilipli Atıf Hoca'ya 'vatan haini' diyen Ümit Özdağ Vali'yi hadsizce tehdit etti: Vatana ihanet ile yargılayacağız

Vali Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Dünyanın konuştuğu Başkonsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklama: Süryani Katolik Kilisesi'nden tepki!

Almanya'dan Ukrayna'ya verilen tanklarla ilgili Putin'e mesaj

Başıboş köpekler hastanelere kadar girdi

MHP'li Karakaya o isme dikkat çekti: 13 Şubat'ta malûmun ilâmı olacak!
Spor Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelenebilir! İşte sebebi...
Spor

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelenebilir! İşte sebebi...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile arabam.com Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 20:30:00 -
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelenebilir! İşte sebebi...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile arabam.com Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Pazartesi akşamı saat 20.00'de kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesinin ertelenme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde bugün İstanbul'a hareket etmek isteyen Konyaspor'un uçağı hava muhalefeti nedeniyle rötar yedi.

NTV'nin haberine göre; uçak, saat 16.30’da kakacak olarak planlanmıştı ancak 5 saatlik bir rötara maruz kaldı.

İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin erteleme olmaması halinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23