Fenerbahçe kongre üyesinden provokatörlük: Hükümet borcumuzu ödemek zorunda! Gitsin Mekke-Medine sporu tutsunlar

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan ve kürsüye 'ayık kafa'yla çıkmadığı anlaşılan kongre üyesi Resai Ersoy, AK Parti hükümeti ve Müslümanlar hedef aldı.

Hükümetin Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştığı iftirasını savunan ve Müslümanların Fenerbahçe'yi değil Mekke-Medine sporu tutmasını isteyen Resai Ersoy adlı kongre üyesi; şehit olan Müslümanların kanıyla bu ülkenin kurulduğunu, Meclis'in dualarla açıldığını, Kurtuluş Savaşı'nda başörtülü analarımızın bebeği yerine ıslanmasın diye mermileri sardığını unuttu ve küstah ifadelerle Müslümanları kulübe üye yapmayacaklarını söyledi.

İftirayla provokatörlük yaptı: Hükümet Fenerbahçe'yi ele geçirmek istedi ama beceremedi

Atatürkçülüğü maske yaparak AK Parti hükümetinin Atatürk ile sorunu olduğunu iddia eden Resai Ersoy, hükümetin Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştığı yalanını savundu.

Fenerbahçeli taraftarları kışkırtan açıklamalarda bulunan Resai Ersoy, "Atatürk ile sorunu olan hükümet, Fenerbahçe'yi ele geçirmek istedi ama beceremedi" ifadeleriyle provokatörlüğe soyundu.

Atatürk'ü kullandı: "Fenerbahçe'nin borcunu hükümet ödemek zorunda" dayatması

5,5 milyar liranın nereye harcandığını Fenerbahçe yönetimine sormayı akıl edemeyen gözü dönmüş kongre üyesi, Atatürk'ü de alet ederek AK Parti hükümetine "borcu ödemek zorundasınız" diyerek dayatmada bulundu. Kürsüde kışkırtmaya devam eden Resai Ersoy, "Bakın açık söylüyorum; Bu 500 milyon euro'yu şu anda devleti yönetenler ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.

Yetmedi! Bir de "FETÖ'yü başımıza bela ettiniz, borcumuzu ödeyin" şantajı

Demokratik Sol Parti'nin başta olduğu dönemde palazlanan FETÖ'yü AK Parti iktidarının başlarına bela ettiğini savunan Resai Ersoy, "5,5 milyar lira borcumuz var, bu yaklaşık 500 milyon euro yapar. Bu 500 milyon euro'yu biz, mevcut iktidardan almak zorundayız. Çünkü FETÖ belasını onlar başımıza sardı. Bu FETÖ belası, Fetullah Gülen'in, Hakan Şükür'ün, onun, bunun hikayesi değil. Bu, Atatürk ile sorunu olan hükümetin hikayesi." diye konuşarak olayları çarpıttı

Müslümanları hedef aldı: Gitsinler Mekke-Medine sporu tutsunlar veya 'Panatiykos'a üye olsunlar

Panathinaikos'un adını söyleyemeyecek kadar 'futbol bilgisi' olan Resai Ersoy, İslam dininin kutsal şehirleri Mekke ve Medine'ye dil uzatarak Müslümanları hedef aldı.

AK Parti'nin ardından Müslümanların Atatürk ile sorunu olduğunu öne süren Resai Ersoy, "Fenerbahçe kulübüne üye olan insanlara taahhütname imzalatın. Fenerbahçe Kulübü'nü haketmeyen, başka takımı tutan veya alakasız adamlar parayı basıp üye oluyor. Buna engel olalım. Atatürk ile sorunu olan adamları Fenerbahçe'ye üye yapmayacağız." diye konuştu

İslam'ın kutsal şehirlerini diline dolayan küstah kongre üyesi, Kurtuluş Savaşı verip şehit ve gazi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Müslümanlara 'hain' imajı çizdi.

Müslümanların Fenerbahçe'ye üye yapılmamasını isteyen Resai Ersoy, Mekke ve Medine'yi Yunanistan ile kıyaslayarak İslam düşmanlığını açık etti ve "Atatürk ile sorunu olanlar gitsin Mekke Medine sporu tutsun veya 'Panatiykos'a üye olsun. Fenerbahçe'ye bunları üye yapmayalım." diye konuştu.

Savcılık ve AK Parti bu provokatör için harekete geçecek mi?

Milletin dini inancını diline dolayarak AK Parti hükümetini hedef alan ve vatandaşları birbirine kışkırtan Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Vatandaşları dinini de Yunan takımıyla aşağılamaya çalışan Resai Ersoy adlı provokatörün milletin inancını aşağılaması ve demokrasiyi hedef alması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesi bekleniyor.

Diğer taraftan iftiraya uğrayan AK Parti'nin de hukuki yola giderek Resai Ersoy'a haddini bildirmesi bekleniyor.