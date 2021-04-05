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Gündem Fenerbahçe kongre üyesi, evinde ölü bulundu
Gündem

Fenerbahçe kongre üyesi, evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi, iş adamı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:18:00 -
Fenerbahçe kongre üyesi, evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi 41 yaşındaki iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu, Beyoğlu Cihangir'de yaşadığı evde ölü bulundu.

Sarıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı sabah saatlerinde evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağrıldı.Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşı, Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

'Geçtiğimiz Cumartesi koronavirüse yakalandığını öğrendik'

Oğuzhan Sarıoğlu'nun komşusu Mustafa Selvi "Dün akşam kendisiyle görüşmüştük. Geçtiğimiz Cumartesi koronavirüse yakalandığını öğrendik. Bugün sabah saatlerinde eve geldik kapıyı açmadı. Kendisinin bir yere gitmiş olduğunu düşündük. Sonra çilingir yardımıyla kapıyı açtık. Hayatını kaybetmiş. Ailesi Çanakkale'de, onlar da aynı hastalığa yakalanmış İstanbul'a gelemiyorlar" dedi.

 

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