Fenerbahçe kimi transfer etti? Fenerbahçe transfer listesi 2021
Fenerbahçe transferleri | Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe yıllar sonra bu hasrete son vermek istiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira’yı getiren Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmaya çalışıyor. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer etti?
2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe kimleri kadrosuna dahil etti?
Fenerbahçe kimi transfer etti? Fenerbahçe transfer listesi 2021
Futbolda birinci transfer dönemi 17 Haziran'da başladı. Transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek. Sarı-lacivertli kulüp şimdiye kadar Steven Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp’ı renklerine bağladı.