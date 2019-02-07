Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, öğleden sonra Kayseri'ye gidecek.

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