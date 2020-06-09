Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar da görev aldı.
Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-lacivertliler,
dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, günü taktiksel çalışmalarla tamamladı.