Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında - Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor. Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

- Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezasını doldurdu

Fenerbahçe'de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında formasına kavuşacak. Martin Skrtel'e Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verilmiş, daha sonra ceza 2 maça düşürülmüştü. Hasan Ali Kaldırım ise ligde gördüğü 4 sarı kart sebebiyle 1 maç cezalı olmuştu.

- Mehmet Topal cezalı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de yarın görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Michael Frey ve Harun Tekin ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

- Miha Zajc ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor. Transfer döneminin son saatlerinde takıma dahil edilen Slovenyalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda maç kadrosunda yer alacak.





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