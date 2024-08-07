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Spor Fenerbahçe kaybetti, ülke puanı geriledi!
Spor

Fenerbahçe kaybetti, ülke puanı geriledi!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 09:40:00 -
Fenerbahçe kaybetti, ülke puanı geriledi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanında 2-1 mağlup ayrılırken, Türkiye kaybedilen puanlar sonrası UEFA sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanında 2-1 mağlup ayrılırken, Türkiye kaybedilen puanlar sonrası UEFA sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler ise bir yandan da UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.

Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu beraberlik sonrası Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı.

Sparta Prag'ın beraberliği sonrası Çekya'nın puanı 34.850'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin Lille'e takılmasının ardından Türkiye'nin puanı ise 34.800'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:

8-) 43.100 puan - Belçika
9-) 34.850 puan - Çekya
10-) 34.800 puan - Türkiye
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