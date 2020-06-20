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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:51:36 -
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

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