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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:49:26 -
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç oynadı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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