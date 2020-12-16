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Spor Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçından notlar
Spor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçından notlar

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut, Misli.com 2. Lig temsilcisi karşısında Ömer Faruk Beyaz dışında genç isme şans tanımadı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:04:02 -
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, mücadelede Ömer Faruk Beyaz dışında genç isme şans vermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya as oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkan Erol Bulut, bu isimlerin arasına taraftarın büyük beklentisi bulunan Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede yine Altay Bayındır'a şans veren genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Jose Sosa ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde genç Ömer Faruk Beyaz'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş görev alırken, ileri uçta Mame Thiam forma giydi.


- Novak yeniden 11'de


Fenerbahçe'de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de başladı.

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giymiş ve eleştri almıştı.


- Nazım 9 maç sonra 11'de


Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nazım, son olarak Gökhan Gönül'ün sakatlığı döneminde ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanına 11'de çıkmıştı.


- Ömer Faruk Beyaz yine 11'de


Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, yine bir kupa maçına 11'de başladı.

Ligde neredeyse hiç şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu, Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Ömer Faruk, kupadaki Sivas Belediyespor maçına da ilk 11'de başlamış ama ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.


- Thiam ileri uçta


Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Karacabey Belediyespor karşısında santrforda görevlendirildi.

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü oyuncu, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde genelde kanatlarda görev yapmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, kupa maçında ise ileri uçta şans buldu.


- Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma


Fenerbahçe Kulübü, 1985-1987 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen eski oyuncuları Erdoğan Yılmaz'ı unutmadı.

Yönetim, karşılaşma öncesinde düzenlenen törenle tüm oyuncuların imzasının bulunduğu sarı-lacivertli formayı, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a hediye etti.

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