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Fenerbahçe kafilesi İzmir'de

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:14
Fenerbahçe kafilesi İzmir'de

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, bazı futbolculara çiçek verdi. Futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, forma imzaladı.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:14
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