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Spor Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü
Spor

Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:11:00 - 2023-12-30 07:18:23

Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

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