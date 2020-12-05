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Spor Fenerbahçe kafilesi Denizli'de
Spor

Fenerbahçe kafilesi Denizli'de

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:46:21 -
Fenerbahçe kafilesi Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle havalimanından ayrılarak geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesinde kalacakları otele geçti.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





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