  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı
Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:12:00 -
Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı

Fenerbahçe ile Konyaspor Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazandı.

İlk yarıda topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kanat organizasyonlarıyla gol arasa da istediği pozisyonları bulamadı. ilk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

Maçın ikincisi yarısında etkili başlayan ve arka arkaya girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe karşısında Konyaspor, Jectovic'in 67. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip golün ardından baskı kursa da Konyaspor, hızlı hücumda Kravets'in 77. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 17 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 9'a çıkardı.

Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı
Gündem

Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı

Ankara'da bir belediye otobüsünde yolculuk eden sağlık çalışanı olduğu öğrenilen kadın yolcunun telefonda konuştuğu kişiye Kovid-19 testinin..
Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi
Gündem

Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi

Azerbaycan ordusu karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. Teröristlerin Ermen..
Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla
Gündem

Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla

CHP’den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni p..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay