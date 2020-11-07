Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı
Fenerbahçe Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi.
Fenerbahçe ile Konyaspor Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazandı.
İlk yarıda topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kanat organizasyonlarıyla gol arasa da istediği pozisyonları bulamadı. ilk yarı 0-0 eşitlikle bitti.
Maçın ikincisi yarısında etkili başlayan ve arka arkaya girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe karşısında Konyaspor, Jectovic'in 67. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip golün ardından baskı kursa da Konyaspor, hızlı hücumda Kravets'in 77. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 17 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 9'a çıkardı.
Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.