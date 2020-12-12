  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Kadıköy'de ağır yara aldı
Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de ağır yara aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:10:00 -
Fenerbahçe Kadıköy'de ağır yara aldı

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Yeni Malatyaspor, 3-0 kazandı.

Maça topa sahip olarak başlayan Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 0-1. İyi oyununu sürdüren Malatyaspor, 22. dakikada Umut Bulut'un golüyle farkı 2'ye taşıdı. İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe baskısını arttırsa da konuk ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Yeni Malatyaspor 47. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile farkı 3'e çıkardı: 0-3. Maçta başka gol olmadı ve Malatya temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla 23 puanda kaldı. Malatyaspor ise 16'ya çıkardı.

Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak. Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

MALATYA SPORU TEBRİK EDERİM İYİ OYNAYAN KAZANSIN
  • Yanıtla
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak
Gündem

Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak

Kargo ve gönderilerin adresi bulamaması ve geri dönmemesi artık tarih oluyor. Adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Artık herkesin 9 hanel..
Erdoğan
Dünya

Erdoğan "beslediğiniz yılan sizi de sokar" demişti... Fransa'da ortalık karıştı!

Fransa'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist, polisler tarafından son anda yakalandı. Fransa, Türkiye'ye karşı PKK'nın safında yer almıştı..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay