Fenerbahçe Kadıköy'de 4-0'lık skorla tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0'lık skorla yenen Fenerbahçe tur atladı.
Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 4-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve rakibine gol fırsatı vermeyen Fenerbahçe, 41. dakikada Thiam'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 63. dakikada Pelkas, 68. dakikada Thiam ve 73. dakikada Ademi'nin golleriyle farkı açtı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.