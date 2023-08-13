Fenerbahçe, Juventus'un yıldızının peşinde
Transfer çalışmalarını ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı yakından takip ediyor.
Kadrosuna yıldız futbolcuları transfer eden Fenerbahçe. Orta saha takviyesi için İtalyan devi Juventus'un yıldızı Nicolo Rovella'yı radarına aldı.
Rovello'yu radara aldılar
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, takıma net bir 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'nın durumunu soruşturdu.
Geride kalan sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Monza'da geçiren Rovella, çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.