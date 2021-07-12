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Spor Fenerbahçe Jovetic'e kancayı taktı
Spor

Fenerbahçe Jovetic'e kancayı taktı

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Karadağlı forvet Jovetic'e Fenerbahçe kancayı taktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 05:29:00 -
Fenerbahçe Jovetic'e kancayı taktı

2021-2022 sezonuna Topuk Yaylası'nda hazırlanan Fenerbahçe'de ilk hedef forvet transferi. Geçen sezon Samatta, Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin radarındaki isim Karadağ'lı yıldız Jovetic.

Temmuz 2021 itibariyle sözleşmesi biten Stevan Jovetic'in 4 yıllık Monaco macerası sona erdi. 31 yaşındaki Karadağlı futbolcunun bonservisi elinde. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında 6 milyon Euro zorunlu opsiyonla kiraladığı Samatta'yı elden çıkarttıktan sonra Jovetic'e yöneleceği iddia edildi. Jovetic'in bonservisinin elinde olmasını fırsat bilen Fenerbahçe'nin imza parası ile transferi noktalayacağı belirtildi.

2020-2021 sezonunda Monaco'da 33 maça çıkan Stevan Jovetic, 7 gol atmıştı. Karadağ milli takımının da kaptanlığını yapan Jovetic, 55 kez giydiği Karadağ milli takım formasıyla 27 gol attı.

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