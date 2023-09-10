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Spor Fenerbahçe istedi, Katar'a gitti: İşte Veratti'nin yeni takımı
Spor

Fenerbahçe istedi, Katar'a gitti: İşte Veratti'nin yeni takımı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 19:21:00 -
Fenerbahçe istedi, Katar'a gitti: İşte Veratti'nin yeni takımı

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği ve son olarak Fenerbahçe'ye önerilen Marco Verratti'nin tercihi Katar oldu.

L'equipe'de yer alan habere göre İtalyan orta saha oyuncusu, Al-Arabi ile anlaşmaya vardı ve transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak. PSG'nin de 50 milyon Euro bonservis kazanacağı iddia edilirken, 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde başkent Doha'ya gideceği kaydedildi.
Paris Saint- Germain forması ile geçirdiği 10 sezonda toplam 416 maça çıkan Verratti, 11 gol ve 61 asistlik performans sergilemişti.

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