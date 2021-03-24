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Spor Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı! Dudak uçuklatan rakam...
Spor

Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı! Dudak uçuklatan rakam...

Fenerbahçe Spor Kulübü, 247 bin 114 liralık su faturasının hukuka aykırı olduğunu belirterek İSKİ'ye dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:31:00 -
Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı! Dudak uçuklatan rakam...

Fenerbahçe, hukuka aykırı şekilde fark faturası ödettiği iddiasıyla İSKİ’ye dava açtı.

Hürriyet'in haberine göre; Normalde ödenmesi gereken tutardan çok daha yüksek fatura geldiğini ve 247 bin 114 lira fatura bedeli ödendiğini belirten kulüp avukatları, İSKİ’nin sebepsiz yere zenginleştiğini ileri sürdü.

İSKİ ise, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

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Yorumlar

Seyfullah

Fenerbahçe ...lere destek vermişti demekki bu işe de bir ...lik var. Büyükşehirde destek veriyor da
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ÖMER ÇOBAN

BU MİLLETTEN ÇALIP ÖDEMEDİĞİNİZ VERGİLERE SAYIN.AZ BİLE
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