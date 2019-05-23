Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı!

Fenerbahçe, İran kulübü Esteghlal FC'den Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sözcü'nün haberine göre; Gelecek adına oldukça önemli bir yatırım olarak görülen İranlı futbolcu, Fenerbahçe'nin 'ucuza keşfet geliştir güzel rakama sat' vizyonu kapsamında transfer edildi.

29 Haziran'da reşit olacak

17 yaşında olan İranlı futbolcu, 29 Haziran 2019'da 18'ine girecek. Bilindiği gibi kurallar gereği bir kulüp, 18 yaşından küçük bir futbolcuyu transfer etmek için ailesiyle anlaşmak zorunda. Yaklaşık 40 gün sonra reşit olacak olan genç futbolcuda herhangi bir engel kalmayacak.



Santrfor bölgesinde oynayan Allahyar'ın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor.



Bu sezon İran Ligi'nde 15 profesyonel maça çıkan Sayyadmanesh, 2 gol atıp 2 asist yaptı.