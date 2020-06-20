Fenerbahçe ile Kasımpaşa 34. randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

Emre Belözoğlu cezalı

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.

Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Serdar'ın durumu belirsiz

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a bırakmıştı.

Serdar Aziz'in durumu, maç saatinde belli olacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Lig maçlarının 26'sını sarı-lacivertliler, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı

İki ekip arasında geride kalan 33 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 81 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Kasımpaşa 14 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 14 maçtan 12'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Kasımpaşa'daki maçlar

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 9. kez ağırlayacak.

İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 8 müsabakadan 7'sini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.

Deplasmandaki son 6 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 20 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 7 gol gördü.

Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 3-1 kazandı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa'nın 14 maçta golü yok

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 33 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 19 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.