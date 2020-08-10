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Spor

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan oyuncuyu Erol Bulut istemedi

Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ün kanat oyuncusu Brahim Darri ile her konuda anlaşmıştı. Fakat Erol Bulut'un göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertliler bu transferi rafa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:33:00 - 2020-08-10 09:34:49
Fenerbahçe ile her konuda anlaşan oyuncuyu Erol Bulut istemedi

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftanda yeni sezon transferleri için Emre Belözoğlu ile sürekli toplantı halinde.

Sarı-lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan Karagümrüklü Brahim Darri transferini veto etti.

Sportif direktör Emre ile Darri anlaşmıştı

Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Erol Bulut Darri'yi istemedi!

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

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