THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

 

- Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı

 

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

 

- Manisa'daki maçlar

 

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:15
  1. Manisa
  2. Diyarbakır
  3. Akhisarspor
  4. Fenerbahçe
  5. Futbol
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hızlı gümrük sistemi gücümüzü yükseltir
    1. Hızlı gümrük sistemi gücümüzü yükseltir
    2. Yakalanmamak için bu önlemleri..
    3. Cumhurbaşkanlığından Londra'da..
    4. Gece kulübü yine can aldı! Çok sayıda..
    5. Çimento ihracatı yüzde 27 arttı
    6. AK Parti Adana ilçe belediye başkan..
    7. Paris'te gösteriler öncesi 32 gözaltı
    8. Ünlü oyuncu: Sigara ve alkol acilen..
    9. AK Parti o ilçeleri MHP'ye bırakıyor
    10. Beykoz Üniversitesi ile TAV’dan..
    11. CHP'de başkan adayına itiraz eden 44..
    12. Skandal tahliye! Cezaevinden elini..
    13. Pegasus’un ‘Yarınlara Uçuyoruz..
    14. Sixers, Butler ile kazandı
    15. Dr. İhsan Şenocak: Kumar devlet eliyle..
    16. İtalya acımadı! Facebook'a 10 milyon..
    17. Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi..
    18. Hollywood oyuncusu, Hatice Cengiz'e ne..
    19. İtalya'da gece kulübünde izdiham
    20. Paris'te gösteriler öncesi 32 kişi..
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor