Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe 'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Vedat Muriqi için bekleyiş sürerken Fabio Martins ismi de gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane bugün İstanbul'a geliyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edildi.

Her konuda anlaşma tamam

Vitesse'de oynayan Hollandalı futbolcuyla geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Yıldız futbolcuyla detayların konuşulacağı görüşmeden sonra imzaların atılacağı öğrenildi. Bugün İstanbul'da olması beklenen futbolcu için konaklayacağı Swissotel'de yer ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirmiş olacak.

Kariyeri

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Sant-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.

Bugün İstanbul'a gelecek Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu. Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu 27 yaşında.

Sosyal medyadan paylaştı

Tecrübeli orta saha Instagram hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu ve uçak emojili görsel paylaştı.

Kaynak: Fanatik