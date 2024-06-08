Fenerbahçe holdinglerin takımı mı yoksa… Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kurulu’nu terk etmişti. Kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama geldi.

Aziz Yıldırım, "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı oluşturmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi."

Koç Holding’e atıfta bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe holdinglerin takımı mı, halkın takımı mı? Yarın genel kurul üyeleri buna karar verecek. Jose Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Yine açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım." dedi.