  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe holdinglerin takımı mı yoksa… Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama
Spor

Fenerbahçe holdinglerin takımı mı yoksa… Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-08 14:22:00 -
Fenerbahçe holdinglerin takımı mı yoksa… Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama

Fenerbahçe’de seçimlerin demokratik olmadığını söyleyerek kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kurulu’nu terk etmişti. Kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan ilk açıklama geldi.

Aziz Yıldırım, "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı oluşturmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi."

Koç Holding’e atıfta bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe holdinglerin takımı mı, halkın takımı mı? Yarın genel kurul üyeleri buna karar verecek. Jose Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Yine açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım." dedi.

Aziz Yıldırım'dan bomba Fenerbahçe iddiası! "Kulübü satmak istiyor"
Aziz Yıldırım'dan bomba Fenerbahçe iddiası! "Kulübü satmak istiyor"

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aziz Yıldırım'dan bomba Fenerbahçe iddiası! "Kulübü satmak istiyor"

Fenerbahçe'de seçim zamanı!
Fenerbahçe'de seçim zamanı!

Spor

Fenerbahçe'de seçim zamanı!

Fenerbahçe’nin eski başkanına saygısızlık! Aziz Yıldırım’la tokalaşan Ali Koç’un eline dikkat
Fenerbahçe’nin eski başkanına saygısızlık! Aziz Yıldırım’la tokalaşan Ali Koç’un eline dikkat

Spor

Fenerbahçe’nin eski başkanına saygısızlık! Aziz Yıldırım’la tokalaşan Ali Koç’un eline dikkat

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23