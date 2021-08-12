Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Finlandiya'nın Helsinki takımı ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki takımıyla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Fenerbahçe Helsinki maçının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen haberin devamı…
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin Helsinki ile Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta rakibini sahasında ağırlayacak.