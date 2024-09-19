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Spor Fenerbahçe hedefe kitlendi! Dev derbi öncesi hazırlıklar sürüyor
Spor

Fenerbahçe hedefe kitlendi! Dev derbi öncesi hazırlıklar sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-09-19 16:40:00 -
Fenerbahçe hedefe kitlendi! Dev derbi öncesi hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında cumartesi günü evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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