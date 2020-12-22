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Spor Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Sakatlığını atlatan Jose Sosa, takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:58:26 -
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü ifade edildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Jose Sosa'nın takımla çalıştığı antrenmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Ozan Tufan'ın yer almadığı aktarıldı.

Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un sahada özel program dahilinde bireysel çalıştığı, Tolga Ciğerci'nin ise tedavisine devam edildiği vurgulandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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