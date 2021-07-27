Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçları 2021 ne zaman?

Fenerbahçe hazıklık maçları milyonlarca FB taraftarı tarafından merak ediliyor. Yeni sezona yeni isimlerle çıkacak olan Fenerbahçe’de hazılık maçlarının heyecanı yaşanıyor. Peki Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda? İşte detaylar.

Fenerbahçe hazırlık maçları

Fenerbahçe Vitor Pereira teknik direktörü yönetiminde hazırlık maçlarına devam ediyor. FB, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe hazırlık maçı sonucu

2021-2022 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

Fenerbahçe hazırlık maçlarını kimlerle oynayacak? soruları FB taraftarı tarafından merak ediliyordu. FB hazırlık maç programı belli oldu.

Sarı lacivertlilerin önümüzdeki günlerde oynayacağı diğer hazırlık müsabakaları ise şu şekilde;

28 Temmuz: Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe hazırlık maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe 2021-2022 sezonuna ilişkin hazırlık maçları 28 Temmuz'da Zwolle, 31 Temmuz'da Greuther Fürth ve 4 Ağustos'ta Dinamo Kiev ile yapacağı hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı sorulanıyordu. Fenerbahçe hazırlık maçları TRT SPOR’da canlı olarak yayınlanacak.