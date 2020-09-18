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Spor Fenerbahçe Hatay'a bileniyor
Spor

Fenerbahçe Hatay'a bileniyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 2.haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:13:00 -
Fenerbahçe Hatay'a bileniyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, idmana ısınma ve koordiinasyon hareketleriyle devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler,5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla antrenmanı tamamladı.

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