Fenerbahçe Hatay'a bileniyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 2.haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, idmana ısınma ve koordiinasyon hareketleriyle devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler,5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla antrenmanı tamamladı.