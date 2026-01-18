  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir Bakan Bayraktar: "Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz görevlerinin başında" PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti! CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir İstanbullu eve hapsoldu: Tipi etkisini artırıyor, yarın daha zor olacak Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye!
Spor Fenerbahçe hata yapmadı
Spor

Fenerbahçe hata yapmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe hata yapmadı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Alanyaspor mücadelenin 3'ncü dakikasında Hadergjonaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 9'ncu dakikada Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekipte 27'de sahneye çıkan Makouta skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

 

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe 52'de Musaba ile eşitliği yakaladı. Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 78'de Talisca'nın golüyle 3-2 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1'e indirdi.

 

Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Ayrılık her an gerçekleşebilir! Fenerbahçe'nin istenmeyen ismi gönderiliyor
Ayrılık her an gerçekleşebilir! Fenerbahçe'nin istenmeyen ismi gönderiliyor

Spor

Ayrılık her an gerçekleşebilir! Fenerbahçe'nin istenmeyen ismi gönderiliyor

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber
TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

Spor

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe'den "Geleceğe Umut" projesi
Fenerbahçe'den "Geleceğe Umut" projesi

Spor

Fenerbahçe'den "Geleceğe Umut" projesi

Takımdan gönderildi! Fenerbahçe’de beklenen ayrılık
Takımdan gönderildi! Fenerbahçe’de beklenen ayrılık

Spor

Takımdan gönderildi! Fenerbahçe’de beklenen ayrılık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23