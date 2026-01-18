Fenerbahçe hata yapmadı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Alanyaspor mücadelenin 3'ncü dakikasında Hadergjonaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 9'ncu dakikada Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı.
Ev sahibi ekipte 27'de sahneye çıkan Makouta skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe 52'de Musaba ile eşitliği yakaladı. Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 78'de Talisca'nın golüyle 3-2 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1'e indirdi.
Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak.