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Spor

Fenerbahçe golcüsünü Serie A’da buldu

Fenerbahçe forvet transferine bir hayli önem veriyor. Bu sefer de golcüsünü Serie A’dan getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:15:00 - 2020-07-26 15:16:01
Fenerbahçe golcüsünü Serie A’da buldu

Vedat Muriqi'nin bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.

Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Daha önce Fiorentina ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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