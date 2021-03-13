  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe golcüsünü buldu! Premier Lig'in tecrübeli oyuncusu geliyor
Spor

Fenerbahçe golcüsünü buldu! Premier Lig'in tecrübeli oyuncusu geliyor

Santrafor krizi yaşayan Fenerbahçe, ara transferde Everton’a imza atan, sezon sonunda serbest kalacak Norveçli golcü Joshua King'i takipte. İngiltere'de 5 farklı takımın formasını giyen, Norveç Milli Takımı'nda da görev alan 29 yaşındaki forvet Joshua King için temaslar başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:15:00 -
Fenerbahçe golcüsünü buldu! Premier Lig'in tecrübeli oyuncusu geliyor

Sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe, gelecek yıl için de çalışmalarını sürdürüyor. Yurt içinden Hatayspor forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için İngiltere'den sürpriz bir isimle temasta... Sezona Bournemouth'ta başlayan, ardından devre arasında Everton'a geçen Joshua King, sezon sonunda serbest kalıyor.

Devre arası transferinin son gününde Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından Everton'a geçen King, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu. Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Norveç Milli Takımı oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.

King'in oğlu Fenerbahçeli

Joshua King, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.

Szalai ile aynı firmada

29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini Fenerbahçe'nin Attila Szalai'yi transfer ettiği Rogon firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.

U15 kategorisinden itibaren Norveç Milli Takımı formasını giyen King, 20 yaşında A Takım seviyesine ulaştı. 51 karşılaşmada 17 gol attı.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç alacaklar dikkat! Böylesi görülmedi
Otomotiv

İkinci el araç alacaklar dikkat! Böylesi görülmedi

Koronavirüs salgınının patlak verdiği dönemde sıfır araç üretiminin durmasıyla birlikte tavan yapan 2. el otomobil fiyatları atılan normalle..
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Eğitim

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimd..
Fatih Altaylı konuklarının ayarını böyle bozuyor: Saatte ortalama 2 bin 400 defa 'ııığ' dediği tespit edildi
Gündem

Fatih Altaylı konuklarının ayarını böyle bozuyor: Saatte ortalama 2 bin 400 defa 'ııığ' dediği tespit edildi

Sanattan bilime, bilimden edebiyata, edebiyattan siyasete, siyasetten spora her konuda bir fikri olan ve bu sebeple kamuoyunda 'herbokolog' ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay