  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!
Spor

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Slovacko maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus, bir basın toplantısı düzenlemişti. Transferler hakkında konuşan Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin hedefindeki santrforu ortaya çıkardı. Sarı - lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Valencia'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 17:00:00 -
Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Slovacko maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus, bir basın toplantısı düzenlemişti. Transferler hakkında konuşan Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin hedefindeki santrforu ortaya çıkardı. Sarı - lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Valencia'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için harekete geçti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

"BİR FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kadromuz henüz tamamlanmadı, bir forvet transferi yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ GOLCÜ; MAXI GOMEZ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı - lacivertlilerin peşinde olduğu santrforu açıkladı.

Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için görüşmelere başladı.

Haberde sarı - lacivertlilerin anlaşma aşamasında olduğu ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

 


Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Sağlık

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!
Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!
Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!

Dünya

Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!

Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!
Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!

Medya

Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!

Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!
Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!

Medya

Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!

NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...
NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...

Spor

NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...

Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?
Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Kadın - Aile

Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23