Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Slovacko maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus, bir basın toplantısı düzenlemişti. Transferler hakkında konuşan Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin hedefindeki santrforu ortaya çıkardı. Sarı - lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Valencia'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için harekete geçti.
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Slovacko maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus, bir basın toplantısı düzenlemişti. Transferler hakkında konuşan Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin hedefindeki santrforu ortaya çıkardı. Sarı - lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Valencia'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için harekete geçti.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.
"BİR FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kadromuz henüz tamamlanmadı, bir forvet transferi yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu.
FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ GOLCÜ; MAXI GOMEZ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı - lacivertlilerin peşinde olduğu santrforu açıkladı.
Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için görüşmelere başladı.
Haberde sarı - lacivertlilerin anlaşma aşamasında olduğu ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
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