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Spor Fenerbahçe golcü transferi için kolları sıvadı
Spor

Fenerbahçe golcü transferi için kolları sıvadı

Fenerbahçe, kadrosuna golcü takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekip, Schalke'den Ahmed Kutucu transferi için sona geldi. Teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu, satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:26:00 -
Fenerbahçe golcü transferi için kolları sıvadı

Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

NTV Spor'un haberine göre; 20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu’nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga’da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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