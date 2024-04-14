Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Kırmızı kartlar: VAR uyarısı... Penaltı kararları damga vurdu...
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
29. dakikada Levent Mercan’ın soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rohden uzaktan çok sert vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda meşin yuvarlağa 2 hamlede sahip oldu.
32. dakikada Can Keleş’in sağdan uzun pasında Güven Yalçın kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda kalesini terk eden Livakovic, son anda meşin yuvarlağı Güven Yalçın’dan almayı başardı.
45+1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası önünde oluşan karambolde Fred’in uzaklaştırmak istediği top Mendes’in önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Can Keleş’e pasını aktardı. Can sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı. 48. dakikada Fred’in pasında Dzeko’nun sert vuruşu savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-1
ÖNE ÇIKAN VİDEO
56. dakikada Osayi’ye Ceccherini’nin müdahalesi sonrası Portekizli VAR hakemi Andre Narciso pozisyon için orta hakemi çağırdı. Pozisyonu inceleyen Kaan Numanoğlu penaltıyı hükmetti. Topun başına geçen Batshuayi Fenerbahçe’yi öne geçirdi: 1-2
62. dakikada Osayi’nin pasında İrfan’ın şutu auta gitti. 70. dakikada Dzeko’nun pasında Batshuayi topu dışarı attı.
78. dakikada Fred’e hareketinden dolayı Mendes direkt kırmızı kart gördü.
87. dakikada Eysseric ile İrfan arasındaki pozisyona penaltı kararı veren Kaan Numanoğlu VAR uyarısıyla penaltı kararından vazgeçti.
90+2. dakikada Amaral’ın kafa vuruşunu Livakovic kornere çeldi.
90+7. dakikada Eysseric ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.