  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak?
Spor

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı, Süper Lig’de hem liderlik yarışını hem de düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşma olacak. Sarı lacivertliler, kendi evinde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında 3 puandan ödün vermek istemiyor. Gençlerbirliği ise Lig’in alt sıralarında mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:00:00 -
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak?

Liderlik yarışında puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği ise düşme potasından kurtulmak için mutlak 3 puanın peşinde.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı, Lig’in hem alt sıralarını hem de zirveyi yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma olacak. Sarı lacivertli takım kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. İki takımın karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe’de cezalı Valancia ve sakatlıkları devam eden Perotti, Mesut Özil, Sadık ve Sinan Gümüş kadroda bulunmuyor. Konuk ekip Gençlerbirliği’nde ise Toure, Stancu ve Polomat gibi önemli eksikleri var.

Fenerbahçe ise bu sezon evinde kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak?

Süper Lig’de hem liderlik yarışını hem de düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşma, 14 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat 19:00’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Ekonomi

Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olcak? gibi sorular vatandaşlarca araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Em..
“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!
Medya

“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!

TRT 1’in gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci tanıtımı yayınlandı.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay