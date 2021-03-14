Liderlik yarışında puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği ise düşme potasından kurtulmak için mutlak 3 puanın peşinde.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı, Lig’in hem alt sıralarını hem de zirveyi yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma olacak. Sarı lacivertli takım kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. İki takımın karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe’de cezalı Valancia ve sakatlıkları devam eden Perotti, Mesut Özil, Sadık ve Sinan Gümüş kadroda bulunmuyor. Konuk ekip Gençlerbirliği’nde ise Toure, Stancu ve Polomat gibi önemli eksikleri var.

Fenerbahçe ise bu sezon evinde kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak?

Süper Lig’de hem liderlik yarışını hem de düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşma, 14 Mart 2021 Pazar günü yapılacak. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat 19:00’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.