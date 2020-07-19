Fenerbahçe genç yetenek ile anlaştı!
Gelecek sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Bilal Budak'ın transfer etmek için çalışmalara başladı.
Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ve bu bağlamda Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki genç oyuncu ile anlaştı.
Manisaspor forması giyen Bilal Budak’ın transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen 16 yaşındaki Bilal Budak, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.