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Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi

- Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcular Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralandığını duyurdu

03 Eylül 2019 Salı 14:26
Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Batuhan Yılmaz'ın TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.

Yusuf Mert Tunç'un TFF 1. Lig'de Boluspor'a, Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut'un ise aynı ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:26
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