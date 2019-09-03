Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı
Fenerbahçe genç futbolcular Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert Tunç ve Cebrail Akbulut’un kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.03 Eylül 2019 Salı 14:22
Fenerbahçe genç futbolcular Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert Tunç ve Cebrail Akbulut’un kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Batuhan Yılmaz TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor’a, Yusuf Mert Tunç TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a ve Cebrail Akbulut TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor’a 1 yıllığına kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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