Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe bu hasrete son vermek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe önemli isimleri renklerine bağladı. Peki, Fenerbahçe’ye kimler geldi kimler gitti 2021

Fenerbahçe gelenler gidenler 2021-2022

Futbolda birinci transfer dönemi 17 Haziran'da başladı. Transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek. Sarı-lacivertli kulüp şimdiye kadar Steven Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp’ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli takım şimdiye kadar dört isimle yollarını ayırdı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Ömer Faruk Beyaz'ın kontrotı sona erdi. Genç futbolcu Alman ekibi Stuttgart'a bedelsiz olarak transfer oldu. Michael Frey ise Royal Antwep'e imza attı. Sözleşimi sona eren Harun Tekin ise Kasımpaşa ile anlaştı. Gönül Gönül ise Çaykur Rizespor’a transfer oldu.