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Spor Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Durum hiç iç açıcı değil
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Durum hiç iç açıcı değil

Yeniakit Publisher
2023-08-11 00:16:00 -
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Durum hiç iç açıcı değil

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk kulüplerin mali durumuna ilişkin borç verilerini paylaştı. Dört büyükler arasında en çok borca sahip olan takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

Dört kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre, 31 Mayıs 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 7,53 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 5,89 milyar lira yazıyor.

Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dört büyüklerin borçları 31.05.2023 / milyar ₺

Galatasaray 7,53
Fenerbahçe 6,16
Beşiktaş 5,89
Trabzonspor 3,76
Toplam 23,34

Kulüplerin öz kaynakları negatifte

Dört kulüp toplam 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın varlıklarını toplamda 15,67 milyar lira şeklinde gösterse de bağımsız denetçilerin raporlarındaki şerh dikkati çekiyor.

Denetçiler; kulüplerin varlık hesaplarında, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacakların yer aldığını ancak bu alacakların herhangi bir karşılığının bulunmadığını ve tahsil edilebilirliğine dair kanaat/görüş oluşmadığını belirtiyor.

Bu çerçevede kulüplerin 23,34 milyar liralık borcuna karşılık toplam varlıkları 7,25 milyar lira, öz kaynaklar toplamı ise -16,09 (negatif) milyar lira şeklinde çıkıyor.

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