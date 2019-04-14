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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı, kartlar havada uçuştu

U21 Gelişim Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan golsüz ayrılırken, maça kırmızı kartlar ve kavgalar damgasını vurdu.

14 Nisan 2019 Pazar 15:30
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı, kartlar havada uçuştu

U21 Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi golsüz eşitlikle sona ererken, mücadele bitimiyle iki takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Fenerbahçe'nin golü iptal edildi

U21 Gelişim Ligi'nin 28. haftasında oynanan derbi mücadelede Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertli ekip, Burak Albayrak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bu pozisyonun ardından iki takım arasında tartışma çıktı ve oyuncular birbirine girdi. İki takımın teknik heyeti araya girerek oyuncuları sakinleştirirken, maçın hakemi bazı oyunculara kırmızı kart gösterdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 55 puanla 4. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:30
  1. U21 Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. U21 Gelişim Ligi
  5. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
  6. Burak Albayrak
  7. ofsayt

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