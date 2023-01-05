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Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Resmen açıklandı...
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Resmen açıklandı...

İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı stada alınmayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:24:00 - 2023-01-05 14:25:12
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Resmen açıklandı...

İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman taraftarı stada alınmayacak.

Süper Lig'de bu hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sayılı günler kala İstanbul İl Güvenlik Kurulu'ndan beklenen karar çıktı.

Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarları alınmayacak.

İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

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