Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.

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