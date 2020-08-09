Fenerbahçe, Fransa Ligi’nin yıldızı için harekete geçti

Transfer haberlerini ardı ardına açıklayan Fenerbahçe, Juan Jesus'un ardından yeni bir sol stoper transferi için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nice'te tamamlayan ve serbest kalan Malang Sarr, Avrupa'da birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde.

Transferde rakipler çok büyük

1999 doğumlu olan sol ayaklı Sarr'ın Inter ve Barcelona'nın da radarında olduğu konuşuluyor. Zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ligue 1'de 102 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Malang, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı.