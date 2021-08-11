Fenerbahçe, futbol A Takım formasında ve aksesuarlarında yer alan şampiyonluk yıldızlarını kaldırma kararı aldı. Fenerbahçe talebini Türkiye Futbol Federasyonuna iletti. TFF’den de konu hakkında olumlu dönüş sağlandı. Peki, ama yıldızlar neden kaldırıldı?

Fenerbahçe formasından yıldızları neden kaldırdı? Fenerbahçe neden yıldızları çıkardı?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

Peki, ama yıldızlar neden çıkarıldı? Konu hakkında başkan Ali Koç, daha önce bir açıklama yapmıştı. Ali Koç açıklamasında, “Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.